Die lustigsten Sprüche der Golden-Globes-Gala

Tina Fey

Nordkorea

"Heute feiern wir all die großartigen TV-Serien, die wir kennen und lieben, sowie all jene Filme, die Nordkorea uns durchgehen ließ."nach der Affäre um den Film "The Interview", der nach einemzugeschriebenen Hackerangriff ursprünglich nicht in die Kinos kommen sollte.)

"'Selma' ist ein Film über die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, die übrigens toll funktioniert hat - und heute ist alles super."

( Tina Fey über das Bürgerrechtsdrama "Selma".)

"In 'Into the Woods' flüchtet Cinderella vor ihrem Prinzen, wird Rapunzel für ihren Prinzen von einem Turm gestoßen, und Dornröschen dachte, sie würde einfach nur mit Bill Cosby Kaffee trinken gehen."

( Amy Poehler über den nominierten Film "Into the Woods" respektive die Missbrauchsvorwürfe gegen Bill Cosby.)

Wer räumte bei den Golden Globes ab? Alle Gewinner

Die Eröffnungs-Rede von Tina Fey und Amy Poehler: