Vom Werden und Vergehen: Der Maler Per Kirkeby in Krems

In der Perspektive des Werdens und Vergehens schließt auch die Schau von Perrine Lacroix in den hinteren Räumen der Kunsthalle durchaus stimmig an Kirkeby an, wenngleich sie ungleich kühler und konzeptueller anmutet. Die Französin, die als „Artist In Residence“ in Krems weilte, machte die Zeit zwischen den Ausstellungen zum Thema: So konservierte sie etwa die genau auf bestimmte Gemälde abgestimmten Lichtkegel der Deckenlampen, als die Werke der vergangenen Ausstellung schon abgehängt waren, und reproduziert die Situation nun als Lichtinstallation.

Die anfangs grob verputzten Gipskarton-Wände und Raumsituationen, die für jede Ausstellung wieder neu hergestellt werden, erfasste Lacroix in der Kunsthalle in Fotos und Videos, die dann wiederum auf Gipswände gedruckt oder wie räumliche Illusionen projiziert wurden: Nicht nur das Malen, auch das Ausstellen offenbart sich hier als ein ständiger Prozess des Auf- und Abbaus. Es ist ein Programm, dessen Reiz langsam, aber nachhaltig einsickert. Fast wie in der Natur.