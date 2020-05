Mozart abgeklopft auf "emotionale Erdbeben"

Ausgangspunkt war für den ehemaligen Schauspielchef des Mannheimer Nationaltheaters eine Frage: "Warum spielt die Handlung in Neapel am Fuße des Vesuv? Ich denke, dass sich Mozart und Da Ponte dabei etwas gedacht haben. Also habe ich die Partitur und den Text auf emotionale Erbeben abgeklopft und bin fündig geworden." Formal verortet Klimek das Stück auf einer Theaterbühne, wo man gerade "Così" probt. Die Sänger spielen also Sänger, die in ihre Rollen schlüpfen. Doch aus der Proben- und Spielsituation wird Ernst . . .

Klimek: "Ich denke, dass auf diese Art die Doppelbödigkeit des Stoffes besser zur Geltung kommt. Wie aber geht Klimek mit der deutschen Sprache um? "Ich empfinde das gar nicht als Nachteil. Erstens versteht das Publikum alles. Zweitens hat mich das etwa dazu gezwungen, mich noch viel intensiver mit dem Text und auch mit dem Subtext auseinanderzusetzen. Dazu kommt, dass Julia Jones mit allen Sängern die musikalischen Details extrem fein erarbeitet hat."

Klimeks Liebe zum Theater hat übrigens einen familiären Hintergrund. "Meine Eltern haben einander bei einer Laienspielgruppe in Tübingen kennengelernt, und ich habe schon während der Schulzeit am Theater gearbeitet und selbst gespielt."