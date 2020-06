Voice Mania: Die Stimme ist der Star

Jeder will, aber kaum jemand bekommt ihn: einen Balkon. Auf einige der kaum verfügbaren Flächen werden sich am 7. November unzählige Künstler unter dem Titel „Balcanto“ ins Freie drängen und auf die Köpfe des Publikums hinabsingen. Den Stimm-Akrobaten dient dabei die Wiener Innenstadt als Kulisse - vom Kohlmarkt, Graben bis hin zum Kärntner Ring. Diese Balkon-Konzerte sind zugleich der Auftakt der 17. Ausgabe von Voice Mania, das heuer rund 40 Künstlergruppen aus 19 Ländern nach Wien bringen wird. Wie die Jahre zuvor erstreckt sich das kunterbunte Programm über verschiedene Orte Wiens. Was am Freitag im öffentlich Raum an unterschiedlichen Schauplätzen rund um den Stephansdom beginnt, geht am 7. Dezember mit einem Talent-Wettbewerb im Theater am Spittelberg zu Ende. Dazwischen kann man sich von der Bandbreite der menschlichen Stimme überzeugen - es wird gewispert, gegurrt, gegurgelt, gezischt, geschmettert, gerockt und geträllert werden. Man hört also (fast) alles, was der Mensch aus seinem Körper pressen kann.