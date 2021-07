"Vogue"-Legende: Lass' das den Horst fotografieren

Damit war der Grundstein für die weitere Karriere gelegt: Bohrmann spezialisierte sich auf die Fotografie, siedelte 1935 in die USA, erwarb dort die amerikanische Staatsbürgerschaft und nannte sich fortan Horst P. Horst. Das, weil er nicht mit dem Hitler-Vertrauten Martin Bormann in Verbindung gebracht werden wollte. Horst, wie er überall einfach genannt wurde, war in den 30er Jahren in Frankreich mit ungewöhnlichen Modefotos und Prominenten-Portraits berühmt geworden.

Nun zeigt das renommierte Victoria and Albert Museum in London Werke des Fotografen, der ein halbes Jahrhundert die Vogue prägte. Die Fotos wirken so, als wären sie erst kürzlich entstanden. Sie stammen aber meist aus den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Fotos für die Ewigkeit also.

INFO: "Horst Photographer of Style" im Victoria and Albert Museum in London, 6. September 2014 bis 4. Januar 2015.