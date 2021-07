Villazón in München: Triumph mit Offenbach

Politische Provokation und Neudeutung versus klassische theatralische Verführung? Wenn es so gut umgesetzt ist, wie in diesen beiden Fällen in München, nur wenige Schritte voneinander entfernt, hat beides seine Berechtigung und ergibt ein kreatives Miteinander, eine Synthese.



Richard Jones macht also vor, wie konservatives Musiktheater heute noch (oder wieder?) funktionieren kann. Zeigt, was etwa Jean-Louis Martinoty zuletzt in Wien zu zeigen nicht gelungen war. Die Bühne von Giles Cadles besteht nur aus einem Zimmer und seitlich einem Korridor. Dieses Zimmer wird aber in jedem Akt zur Wunderbox. Zu Meister Luthers Weinkeller. Zum liebevoll dekorierten Puppenhaus der Olympia. Zum Heim der Antonia, in dem eine goldene Schallplatte an der Wand hängt und die Stimme der an der Kunst verstorbenen Mutter aus dem Grammofon tönt. Zum Spiegel-Salon der Giulietta, der gleichzeitig Grusel-Kabinett ist.



Neben der fabelhaften Personenführung sind vor allem die Präzision des Regisseurs und der Ideenreichtum bemerkenswert. Olympia erscheint im Kleid von Walt Disneys "Cinderella" und wird von Richard Jones humorvoll choreografiert. Ein weiteres Filmzitat bringt die "Familie Munster" in Erinnerung: Miracle tritt als Herman Munster auf und mit ihm eine bedrohliche Schar Gleichgeschminkter. Am Ende formieren sich nochmals alle Gestalten und erscheinen dem Trunkenbold Hoffmann - um zu dessen Romanfiguren zu werden. Theater zum Staunen und Mitdenken - manchen im Publikum war's eine Spur zu gemütlich, zu altmodisch.