Wohltemperiertes Klavier mit Minimal Music von John Adams

Von: Susanne Zobl

Treffen sich einer der aufregendsten jungen Pianisten und einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart in einer Bar … So könnte ein Witz beginnen. In Wirklichkeit aber führte so ein Treffen zu einem aufregenden Stück Musik. Die Protagonisten sind der isländische Tasten-Star Víkingur Ólafsson und der US-Komponist John Adams. Ólafsson forderte bei einem solchen Treffen Adams auf, ihm ein Klavierkonzert zu schreiben. Nun tourt er mit dem Stück um die Welt.