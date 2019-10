Viennale: Roadtrip durch Lateinamerika

Das erste starke Wochenende hat das Wiener Filmfestival Viennale bereits hinter sich, aber Menschen mit Tagesfreizeit können sich auch unter der Woche bereits ab dem späten Vormittag munter ins Filmprogramm stürzen. Dass Viennale-Chefin Eva Sangiorgi eine besondere Liebe für das lateinamerikanische Kino hat, lässt sich unschwer am Programm nachvollziehen.

So eröffnet das Metro Kino am Montagvormittag als erstes seine Pforten und zeigt einen Film aus der Programmschiene Historiografie/Re-Writing History through Cinema. Diese widmet sich restaurierten Arbeiten aus der jüngeren Filmgeschichte und präsentiert ein zentrales Werk des politischen Kinos Lateinamerikas: „Nuestra voz de tierra, memoria y futura/Our voice of Earth, Memory and Future“ (1981) von Marta Rodriguez und Jorge Silva befasst sich mit der jahrhundertelangen Unterdrückung der Bauern und der indigenen Bevölkerung Kolumbiens, die mit den spanischen Eroberern unter dem Kreuz der katholischen Kirche ihren Anfang nahm.