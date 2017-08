Video-Interview zu Marvel's "The Defenders"

Marvel und Netflix haben bereits in der Vergangenheit kooperiert, um die Serien "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage" und "Iron Fist" zu produzieren. "The Defenders" ist ein Crossover dieser Serien und handelt von einem Team aus Superhelden, die gegen das Böse in den Straßen von New York kämpfen.

David Bruce von FilmInside hat ein Video-Interview mit den Darstellern in New York geführt: