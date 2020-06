Verzögerte Film-Starts Grund für Piraterie

In den USA seien durch illegale Verbreitung von Filmen im Netz keine Einbußen an den Kinokassen auszumachen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Wellesley College und der University of Minnesota, die illegalen Filmtausch seit 2003 untersucht hat. Laut den Forschern ist sind nicht vorrangig Online-Tauschbörsen oder Systeme für die Einbußen der Studios verantwortlich, sondern deren Veröffentlichungspolitik. Während es in den USA keinen Rückgang bei den Einnahmen gab, gab es in Minus am internationalen Markt zu beobachten.