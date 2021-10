Version von Banksys "Mädchen mit Ballon" wird in London versteigert

Eine Version des bekannten Banksy-Motivs "Mädchen mit Ballon" kommt unter den Hammer. Am Freitag enthüllte das Auktionshaus Christie's in London das Diptychon, ein zweiteiliges Werk, des britischen Graffiti-Künstlers als Höhepunkt einer Auktion am 15. Oktober. Christies's rechnet damit, dass es bis zu vier Millionen Euro einbringen wird.

Motiv auf Leinwänden

Auf zwei Leinwänden ist das berühmte Motiv "Girl and Balloon" zu sehen: ein Mädchen, das sich nach einem herzförmigen roten Ballon streckt. Das Diptychon stammt aus dem Jahr 2005. Das Mädchen mit dem Luftballon sei "so etwas wie ein Leitmotiv für Banksy geworden", sagte Katharine Arnold, zuständig für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst in Europa bei Christie's.