Verschollenes Freud-Bildnis im Jüdischen Museum entdeckt: Vermutlich Raubkunst

Das Jüdische Museum Wien besitzt ein von Wilhelm Victor Krausz gemaltes Sigmund-Freud-Porträt. Bisher ging man davon aus, dass es sich um eine Atelierskopie des Wiener Künstlers handelt, das Original als NS-Raubgut verschollen ist. Doch es handelt sich „mit großer Wahrscheinlichkeit um das Originalgemälde von 1936“, hieß es in einer Aussendung der Sigmund Freud Privatstiftung vom Montag. Zu dieser Erkenntnis kam man bei Recherchen zu einer Sonderausstellung im Sigmund Freud Museum.

1936 malte Krausz den damals schon weltberühmten Freud in seinem Sommerdomizil in Grinzing. Neben dem „Original“, das Freuds Bruder erstand, fertigte der Wiener Porträtist noch zwei Atelierskopien an. Nach dem „Anschluss“ 1938 flüchtete Alexander Freud über die Schweiz nach Großbritannien und emigrierte 1940 nach Toronto, Kanada, wo er 1943 starb.

In den Nachkriegsjahren blieb die intensive Suche nach verlorenen Familienstücken erfolglos, letzte Spuren finden sich auf einem Gestapo-Bescheid für die Beschlagnahmung des gesamten Mobiliars von Alexander Freud aus dem Jahr 1940.