Vermittler der Künstler: Erich Seitter ist gestorben

Der gebürtige Wiener Erich Seitter studierte nach der Matura und einer Ausbildung zum Buch- und Musikalienhändler Operngesang an der Wiener Musikhochschule. Nach diversen Engagements in Bern, Basel, Genf, Barcelona und am Theater an der Wien gründete er 1986 die internationale Bühnenagentur „Bühnenvermittlung Erich Seitter“. Daneben war er Künstlerischer Konsulent diverser Opernhäuser, Juror vieler internationaler Wettbewerbe und Dozent an der Musikuniversität Wien.