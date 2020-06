"Vermisst": Ein Krimi aus Israel

Dror Mishani ist Literaturprofessor in Tel Aviv, spezialisiert auf Kriminalromane. Und verwundert , weil es im Hebräischen keine Krimis gibt. Also hat er „Vermisst“ geschrieben. Er zeigt, wie wenig man braucht. Nur einen 16-Jährigen, der spurlos von daheim verschwindet. Und seinen Nachhilfelehrer. Und seine Eltern. Und Inspektor Avi Avraham, einen einsamen Kopfmenschen, der sein Bauchgefühl kennenlernen wird. Der KURIER hat den Autor per eMail erreicht. Wie wichtig war es ihm, ohne Blut auszukommen?