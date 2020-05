VALIE EXPORT wird von Yoko Ono ausgezeichnet

VALIE EXPORT wird in New York mit dem Kunstpreis von Yoko Ono ausgezeichnet. Der "Courage Award for the Arts" ist mit 25.000 Dollar (18.400 Euro) dotiert und würdigt mutiges Kunstschaffen, das gesellschaftlichen oder politischen Hürden trotzt. Die Auszeichnung wird am 23. Februar im Museum of Modern Art ( MoMA) vergeben, teilte die österreichische Künstlerin der APA mit.

Zu den bisherigen Preisträgern der seit 2009 von der Witwe von John Lennon vergebenen Auszeichnung gehören der Aktivist Julian Assange, Carolee Schneemann, Meredith Monk und die Guerilla Girls. Vor zwei Jahren wurde auch die nunmehrige Leiterin des Salzburger Museums der Moderne, Sabine Breitwieser, geehrt.

Fünf Tage nach der Preisverleihung ist VALIE EXPORT ein eigener Abend im Rahmen der Film-Ausstellung "Vienna Unveiled: A City in Cinema" gewidmet. Auf dem Programm stehen dabei u.a. ihre Arbeiten "Unsichtbare Gegner", "5/62 Fenstergucker, Abfall, etc." und "Hernals". Die 73-jährige Medien- und Performancekünstlerin hatte in den 1960er Jahren als Aktionistin und Pionierin der feministischen Kunst große Aufmerksamkeit erregt und gilt heute als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Österreichs.