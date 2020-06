US-Schriftsteller Gore Vidal gestorben

Es gibt nur wenige Politiker, die Gore Vidal nicht mit seiner Feder aufgespießt hat. Dem früheren US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt warf er vor, den Angriff der Japaner auf Pearl Harbor vorsätzlich provoziert zu haben. In der Amtszeit von George W. Bush setzte er sich aktiv für die Absetzung des Präsidenten ein. Gore Vidal, der am Dienstag (Ortszeit) in seinem Haus in den Hollywood Hills nahe Los Angeles an einer Lungenentzündung starb, war ein brillanter Provokateur, Romancier, Eassayist, Dramatiker und Drehbuchautor.



"Er hat Durchblick, ist witzig und schreibt unglaublich klar", räumte der Kritiker Martin Amis einmal ein. Scharfzüngig und oft auch zynisch nahm Vidal die Gesellschaft seiner Heimat aufs Korn. Dabei stammte er selbst aus der High Society, war entfernt mit dem Kennedy-Clan verwandt. In seinen Büchern und Aufsätzen geißelte er die USA als "Imperium", expansionsbeflissen, kriegslüstern, raffgierig und in vieler Hinsicht dem Römischen Reich ähnlich.



Vidal selbst strebte zwei Mal vergeblich eine politische Karriere an, scheiterte jedoch trotz wohlwollender Förderung von John F. Kennedy. Stets politisch zu denken, hatte er von seinem Großvater mütterlicherseits gelernt. Thomas Pryor Gore war blind, ließ sich durch die Behinderung aber nicht von seiner Laufbahn abbringen. Voller Bewunderung nahm Vidal den Nachnamen des Großvaters als Vornamen an.

Vorher hatte der in der Militärakademie West Point bei New York geborene Vidal Eugene Luther geheißen. Diesen Namen hatte sein Vater, ein Oberleutnant, für ihn ausgewählt. Nach der Scheidung heiratete seine Mutter, eine bildschöne Schauspielerin erneut: Vidals Stiefvater, Hugh Auchincloss, war später auch der Stiefvater von Jacqueline Kennedy.



Nach dem Achtungserfolg "Williwaw" über seine Kriegserfahrungen schockte Vidal das bürgerliche Amerika 1948 mit seinem nächsten Buch. In "Geschlossener Kreis" setzte er sich für Homosexuelle ein und ließ seine eigenen Neigungen erkennen. Der Roman gilt als das erste literarische Werk des 20. Jahrhunderts, in dem Homosexualität offen und ausführlich zur Sprache kommt.