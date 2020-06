US-Schauspielerin Lupe Ontiveros gestorben

Ontiveros spielte in vielen Filmen unverwüstliche Frauen-Charaktere und war unter anderem in "Selena - Ein amerikanischer Traum" (1997) an der Seite von Jennifer Lopez zu sehen oder in der Komödie "Besser geht`s nicht" mit Jack Nicholson. Auch in "Echte Frauen haben Kurven" (2002) hatte sie eine Rolle. Serien-Fans war sie als argwöhnische Schwiegermutter von Eva Longoria in "Desperate Housewives" bekannt.