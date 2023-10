US-Sänger Rudolph Isley von der Band The Isley Brothers gestorben

Mit Songs wie "Twist and Shout" und "This Old Heart of Mine" wurde die US-Band The Isley Brothers in den 1960er Jahren bekannt. Nun ist Rudolph Isley gestorben, eines der Gründungsmitglieder der Soul-, Funk- und Rockband. Mit schwerem Herzen verkünde man den Tod des "geliebten Bruders", teilten die Bandmitglieder am Donnerstag auf Instagram mit.

Der Sänger sei am Mittwoch im Schlaf gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung aus Isleys jüngeren Bruder Ernie. Der Sänger und Songwriter wurde 84 Jahre alt.

➤ Mehr lesen: Alles aus dem Bereich der Kultur finden Sie hier