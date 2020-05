US-Sänger Paul Revere gestorben

Paul Revere, Sänger der US-Rockband Paul Revere and the Raiders, ist am Samstag im Alter von 76 Jahren gestorben. "Die Welt wird deutlich weniger lustig, menschlich und liebenswürdig ohne Paul Revere", schrieb die Band am Sonntag (Ortszeit) auf ihrer Homepage.

Die Gruppe, die meist in den Uniformen des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs auftrat, hatte in den 60er und 70er Jahren vor allem in ihrer Heimat mehrere Hits. Der Song " Indian Reservation" schaffte es auf Platz Eins der US-Charts. Danach wurde es deutlich ruhiger um die Band.