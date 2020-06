US-Regisseur Mike Nichols gestorben

Der US-Regisseur Mike Nichols ist tot. Bekannt für die Oscar-prämierte Gesellschaftssatire "Die Reifeprüfung" mit Dustin Hoffman oder die Filmadaption von "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" mit Richard Burton und Elizabeth Taylor, starb Nichols laut Angaben amerikanischer Medien gestern, Mittwoch, im Alter von 83 Jahren.

Mikhail Igor Peschkowsky, wie er im Geburtsnamen heißt, wurde am 6. November 1931 in Deutschland geboren und floh als Kind 1938 mit seiner Familie in die USA. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent war einer der wenigen, die sowohl mit einem Oscar, einem Emmy, einem Grammy und einem Tony Award ausgezeichnet wurden.

Zuletzt führte er 2007 in "Der Krieg des Charlie Wilson" Regie.