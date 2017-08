US-Nachschub für die Flimmerkiste

Das Beste aus Hollywood zu zeigen, ist ein Credo bei ProSiebenSat.1. Nachfolgend einige neue Filme und Serien, die für die kommende TV-Saison angekündigt wurden.

Große Hoffnungen bei ProSieben ruhen auf "Young Sheldon", das aber erst einmal am 25. September beim US-Sender CBS seine Premiere feiern wird. Bis es mit dem Spinoff also soweit ist, kann man sich mit dem Flaggschiff "Big Bang Theory" (montags, 20.15) bestens unterhalten. Auch angekündigt ist die Neuauflage der Sitcom "Will & Grace", "Pure Genius" läuft seit Juli. Dazu kommen z. B. die Blockbuster "The Revenant", der Leonardo DiCaprio den Oscar als Bester Hauptdarsteller brachte, und "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil2".

Bei Sat.1 lautet die Devise "Best of Crime": "Navy CIS"-Star Michael Weatherly startet am 21. August mit der CBS-Serie "Bull". Er spielt darin den Psychologen Jason Bull, der Angeklagte bei Prozessen berät, wie sie sich am besten verhalten.

Dazu kommen bei Sat.1 neue Folgen aus der "Navy CIS"-Familie, "Criminal Minds", "Scorpion" und "Elementary". Die Neuauflage von "MacGuyver" erlebt am 14. August bereits das Staffelfinale.

Puls4 bietet im September Popcorn-Kino mit u. a. drei Free-TV-Premieren: Am 1. September "Hitman:Agent 47", am 15. September "Fast & Furious 7" und eine Woche später der vierte Teil der "Jurassic Park"-Filmreihe, "Jurassic World" .