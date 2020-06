Ursula Gastinger verstärkt KURIER digital

Mit Ursula Gastinger konnte KURIER digital eine renommierte Expertin für die Leitung der Verkaufsabteilung gewinnen.



Die gebürtige Klagenfurterin, Ursula Gastinger, ist seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Managementpositionen in nationalen und internationalen Unternehmen tätig. Sie startete ihre Karriere 1992 im Bereich Werbung und Kommunikation bei Wunderman Cato Johnson, gefolgt von 3 Jahren als Marketing Managerin Central Europe bei McDonald`s und 10 Jahren in der Soravia Gruppe, wo sie u.a. mehrere Jahre als Geschäftsführerin das Außenwerbeunternehmen MEGABOARD leitete.



Ihre digitalen Wurzeln liegen in der Styria Multi Media, wo Gastinger für die operative Führung und den Aufbau des Verkaufsteams sowie Business Development, Vertrieb, Kommunikation, Personal und Organisationsentwicklung verantwortlich zeichnete.

In weiterer Folge war Gastinger am Aufbau der interactive.agency beteiligt.



Zuletzt war die Online-Expertin bei der Media Digital GmbH als Geschäftsführerin tätig.



Ursula Gastinger wird ab 10. September 2012 das Verkaufsteam von KURIER digital leiten, das neben KURIER.at auch für die Vermarktung der Portale futurezone.at, gaultmillau.at, film.at und events.at verantwortlich ist.



George Nimeh, Chief Digital Officer von KURIER digital: "Ich bin begeistert, Ursula Gastinger als neue Verkaufsleiterin in unserem Team zu wissen. Der KURIER befindet sich in einer spannenden Phase und Ursula Gastingers langjährige Expertise in der österreichischen Medienlandschaft wird für unsere Kunden sowohl die gewünschte Innovation als auch effizienteste Umsetzungen und Lösungen bringen. Ihre Führungskompetenz wird unser Geschäft in die nächste Ebene heben."



Thomas Kralinger, KURIER Geschäftsführer ergänzt: "Mit Ursula Gastinger haben wir eine kompetente Führungspersönlichkeit mit jahrzehntelanger Erfahrung gewonnen. Ich weiß die Schlüsselposition des Verkaufs bei KURIER digital mit Frau Gastinger in professionellen Händen. Die KURIER Online Medien bieten mit über 1,4 Millionen Unique Clients und über 40 Millionen Page Impression ein attraktives Werbeumfeld. Frau Gastinger wird im Sinne der werbetreibenden Wirtschaft ihr Know-How einbringen und den Ausbau weiter zügig vorantreiben."