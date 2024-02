Unterwegs mit BlöZinger: "Das Ziel ist im Weg"

In ihrem zehnten Kabarettprogramm lädt das Duo BlöZinger, bestehend aus Robert Blöchl und Roland Penzinger, das Publikum zum Kopfkino-Abend ein. Die Premiere ihres neuen Programms mit dem schönen Titel „Ziel ist im Weg“ wird am Dienstag (20. Februar) im Wiener Stadtsaal über die Bühne gehen. Inhaltlich dreht sich im neuen Stück viel ums Reisen. Dabei muss man gezwungenermaßen auch nicht immer ankommen, wie BlöZinger im Pressetext ankündigen: „Oder wie es der Busfahrer in der deutschsprachigen Einöde letztens so schön sagte: ,It's better to travel hopefully than to arrive.’“

