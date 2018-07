Unser Sommer im #schloesserreich

Bunter Sommer auf Schloss Hof

Von 4.8. bis 2.9. steht Schloss Hof ganz im Zeichen der Sommerferien: Tägliche Workshops von Minibrote backen über Gärtnern und Basteln bis hin zu tollen Wochenendprogrammen begeistern die Kinder.

Für Groß und Klein gibt es Spannendes, wie in einem Workshop am 5.8. Schokopralinen und kandierte Blüten zusammen mit dem BioHof Adamah herstellen. Und am 22.7. bzw. 12.8. kann man im Schloss auf mythologische Spurensuche gehen. Tipp: Ausstellung „Warum isst die Welt, wie sie isst?“ an zwei Standorten: Schloss Hof – Aus der Erde auf den Teller, Schloss Niederweiden – Sinn und Sinnlichkeit.

Infos: Alle Termine zu den Veranstaltungen, Workshops und den Führungen sind online auf www.schlosshof.at