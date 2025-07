Ulrike Kuch wird Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien

Die Entscheidung fiel schneller als erwartet: Der Universitätsrat der Angewandten hat in seiner Sitzung am 24. Juli die deutsche Architekturtheoretikerin und Hochschuldozentin Ulrike Kuch zur neuen Rektorin gewählt. Kuch ist derzeit Vizepräsidentin an der Bauhaus-Universität Weimar und wird ihr Amt an der Angewandten am 1. November 2025 für vier Jahre antreten.

Hildegund Amanshauser, Vorsitzende des Universitätsrats, teilte in einer Aussendung mit: „Ihr visionäres und zugleich konkretes Konzept für die Angewandte sowie ihr teamorientiertes Führungsverständnis haben die in den Findungsprozess involvierten Gremien vollends überzeugt.“

Und Ulrike Kuch kommentierte: „Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien zu werden, ist für mich eine enorme Ehre und Freude. Die Angewandte denkt seit über 150 Jahren Kunst und Gesellschaft zusammen, das macht ihre Einzigartigkeit aus. Sie ist eine international führende Kunstuniversität und verbindet auf besondere Weise Kunst, Gestaltung und Wissenschaft. Wie kaum eine andere Institution ist sie daher in der Lage, die großen Fragen unserer Zeit zu reflektieren. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Studierenden und Mitarbeitenden daran weiterarbeiten zu dürfen. Gerade in Zeiten globaler Verwerfungen und Krisen, die weit hineingreifen in individuelle Lebensentwürfe, braucht es Orte wie die Angewandte. Ich sehe die Angewandte in der Verantwortung, sich noch stärker mit ihren Kompetenzen aus Kunst, Gestaltung und Wissenschaft für eine resiliente, offene, demokratische globale Gesellschaft einzusetzen, in der Minderheiten geschützt werden, und in der wir alle auch zukünftig frei und nachhaltig leben können.“