U-21-Europameisterschaft: Österreich-Matches als Quotenbringer

Mit einem 1:1 und einer guten Vorstellung gegen Titelverteidiger Deutschland verabschiedete sich die österreichische Nachwuchs-Nationalmannschaft von der U-21-Europameisterschaft in Italien. Was sportlich schmerzt, tut wohl auch dem ORF weh. Denn die heimischen Talente rund um Xaver Schlager sorgten für mehr als anständige TV-Quoten und hatten das Zeug für einen Hype – entsprechende Seher-Zahlen inklusive. Die sich aber auch so sehen lassen können: Das „ Endspiel“ in der Vorrunde gegen Deutschland verfolgten in Hälfte 2 (Sonntag, ab 22 Uhr) durchschnittlich 550.000 Zuseher (siehe Grafik). Das ist ein Marktanteil von 22 Prozent bei Sehern ab 12 – das entspricht jenem des „Tatorts“ um 20.15 Uhr. Bei jungen Zusehern (12–29 Jahre) waren es gar 25 Prozent. Auch in Deutschland war das Spiel ein Hit: 6,97 Millionen (25,5 Prozent Marktanteil bei Sehern ab 12) verfolgten die Live-Übertragung im ZDF – damit schaute mehr als jeder vierte Zuschauer um diese Zeit das Spiel. Das aus österreichischer Sicht zuseherstärkste Spiel war allerdings das Match gegen Dänemark. Hier schauten (um 19.30 Uhr) in Hälfte 2 sogar 581.000 zu.