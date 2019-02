Twenty One Pilots: Ambitionierte Show, wenig originelle Songs

All das ist schon recht unterhaltsam, zumal Twenty One Pilots auch nicht auf hymnische Melodien vergessen. Allerdings fehlt es ihnen auch dabei an Markantem und Originellem. „Heathens“ und „The Judge“ sind nette Pop-Nummern, aber keine zwingenden Hits – nichts, was man nicht auch überall anders zu hören bekommt. Dazu kommt, dass eben Vieles von der Konserve eingespielt wird und so nicht die Vitalität und die berührende Präsenz echter Live-Musik hat. Am besten sind Twenty One Pilots, wenn Joseph ohne Backingtracks nur von Dun begleitet am Klavier seine Songs anstimmt oder zu Ende bringt.