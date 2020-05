TV-Filmtipps der Woche

Fr 20.15 PRO7 Die Insel In dem Irrglauben, sie seien Überlebende einer tödlichen Seuche, leben Klone in einer hermetisch abgeschlossenen Kolonie. Sie ahnen nicht, dass sie nur als menschliche Organlager für gut bezahlende Kunden herhalten. Dazu wird ihnen vorgegaukelt, sie hätten in der Lotterie gewonnen und dürften auf „die Insel“, den einzigen unverseuchten Ort auf der Erde. Als der Klon Lincoln Six Echo herausfindet, welches kranke Spiel wirklich gespielt wird, versucht er zusammen mit seiner Freundin Jordan Two-Delta zu fliehen. Der erste Weg führt sie zum „Auftraggeber“ von Lincoln Six Echo. KURIER-Wertung: **** von ***** Science-Fiction-Film: USA 2005 Regie: Michael Bay. Mit: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan, Noa Tishby, Ethan Phillips.