Tunesischer Graffitikünstler beklagt Zensur

Diese Auseinandersetzungen zur "Printemps des Arts"-Kunstmesse beschreibt die heikle Situation im heutigen Tunesien ganz gut. Als im letzten Oktober ein TV-Sender den französischen Zeichentrickfilm " Persepolis" über die Islamische Revolution im Iran zeigte, wurde der Sender von Salafisten der Ketzerei beschuldigt. Eine aufgebrachte Menge setzte zudem das Haus von einem der Verantwortlichen in Brand.

Eine ähnliche Situation gab es, als das Projekt "INSIDE OUT: Artocracy in Tunisia" ins Leben gerufen wurde, bei dem die Fotos von normalen Bürgern an öffentlichen Orten gezeigt wurden, wo sonst nur der Präsident zu sehen ist. "Nach 50 Jahren der Stille wollen die Leute reden und diskutieren", so Marco Berrebi, einer der Fotografen des Projekts gegenüber Al-Jazeera. "Wenn Leute die Plakate abreißen oder etwas darauf schreiben, dann ist das ok. Das ist Teil des Projekts", so Berrebi weiter.