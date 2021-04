Tune-Yards spielen befreit mit den Widersprüchen ihres Lebens

In den Texten greift Garbus pointiert und sarkastisch Widersprüche in ihrer Persönlichkeit und ihr Mäandern zwischen Hoffnung und Verzweiflung in Bezug die sozialen und politischen Themen der Zeit auf.

Highlights sind „nowhere, man“ über die von Männern geschrieben Abtreibungsgesetze, „sometime“, das dem Umweltthema gewidmet ist, und das eingängige „hold yourself.“