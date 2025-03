"Monster's Paradise": Jelinek und Neuwirth mit Trump-Oper für Hamburg

Dass Tobias Kratzer neuer Intendant der Hamburger Staatsoper wird, galt schon als Sensation in der Klassikwelt. Anlässlich der ersten Saisonvorstellung am Mittwoch hielt der 45-jährige Regieshootingstar aus österreichischer Sicht aber gleich eine weitere Topneuigkeit bereit: Gleich in seiner ersten Spielzeit wird in Hamburg nach 23 Jahren die erste gemeinsame Oper von Elfriede Jelinek und Olga Neuwirth Uraufführung feiern - unter dem Titel "Monster's Paradise".