Travis präsentieren "Where You Stand"

Lange war es still um Travis. Seit die Schotten 2008 ihren letzten Longplayer "Ode to J. Smith" veröffentlichten, sah und hörte man nicht mehr viel. Hie und da ein Konzert, das war's. Erst im April ließen die vier Jungs das Herz ihrer Fans wieder höher schlagen. Es soll ein neues Album geben, meinten sie. Im August legten sie nach und konkretisierten ihre Pläne. Auf den Ankündigungsnagel folgte mit der Single "Where You Stand" Ende des Monats dann auch gleich der Kopf, der Lust auf mehr machte. Und mehr gibt es in Form des Albums "Where You Stand" ab dem 19. August zu kaufen - und bis dahin bei uns gratis im Stream.