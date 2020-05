Traum- und andere Welten im Figurentheater

Dort wachsen die Tiere aus Treibholz, das die gute Frau am Strand ihres Heimatlandes so gesammelt hat. "Die hat dafür ein unheimlich gutes Auge", verrät Gerhard Pichler, ihr österreichischer Partner im " Wild Theatre" anschließend. Wie bei den bei vielen Kindern beliebten Transformer-Figuren aus Kunststoff, so verwandelt Rebekah Wild ihre Wesen - ob aus Holz oder Metall - stets aufs Neue. Immer wieder andere, die sich zurechtfinden müssen, mit anderen in Kontakt kommen wollen, oft auch abgelehnt werden - oder sich zumindest so fühlen. Wieder zurück in ihre Heimat gehen. Doch die Sehnsucht, neue Welten zu entdecken bleibt, wird immer wieder versucht, in Angriff zu nehmen…

Zwei wesentliche Elemente dieses Stücks, in dem jede und jeder auch noch viel mehr sehen kann - von der Schöpfungsgeschichte bis zu einfach "nur" Spiel - sollen nicht unerwähnt bleiben: Licht und Musik bzw. Geräusche. Sie ergeben mit den Treibholz- und den alten, rostigen Metallteilen eine wunderbare Gesamtkomposition.