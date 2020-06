"Transformers 4" für sieben "Goldene Himbeeren" nominiert

Der Film " Transformers: Ära des Untergangs" hat im Vorjahr weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Bei den Kritikern ist der vierte Teil der Roboter-Saga allerdings untergegangen. Nun hat der Streifen beste Aussichten, in diesem Jahr die meisten "Goldenen Himbeeren" zu bekommen. Insgesamt sieben Nominierungen für den Schmähpreis "Razzies" erhielt der Actionfilm, unter anderem für den schlechtesten Film, die schlechteste Fortsetzung und das schlechteste Drehbuch.

Regisseur Michael Bay muss auch noch befürchten, als schlechtester Regisseur ausgezeichnet zu werden. Die "Gewinner" der unbeliebten Auszeichnung werden am 23. Februar in Hollywood vorgestellt, einen Tag vor der Oscar-Gala.

Als schlechteste Filme des Jahres nominiert sind auch "Left Behind" mit Nicolas Cage, der Actionfilm "The Legend of Hercules" mit Kellan Lutz, "Teenage Mutant Ninja Turtles" und der Weihnachtsfilm "Kirk Cameron's Saving Christmas".