Tourettesyndrom: Rassistischer Zwischenruf bei Bafta-Verleihung

Ein rassistischer Zwischenruf während der diesjährigen Verleihung der britischen Filmpreise (Bafta) ist laut der Rundfunkanstalt BBC mit dem Tourettesyndrom zu erklären. In der Übertragung von Sonntagabend war zu hören, wie jemand das N-Wort rief, als die schwarzen Schauspieler Delroy Lindo und Michael B. Jordan auf der Bühne standen. Der Ausschnitt wurde im Internet etliche Male verbreitet. Mit dem N-Wort wird eine rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Einige Zuschauerinnen und Zuschauer hätten möglicherweise vulgäre und beleidigende Ausdrücke gehört, teilte die BBC der Nachrichtenagentur PA mit. Dies sei durch "unwillkürliche verbale Ticks" im Zusammenhang mit dem Tourette-Syndrom entstanden "und war nicht beabsichtigt". Der Sender entschuldigte sich für etwaige Beleidigungen.