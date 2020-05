Tourbus der Marcus Miller Band verunglückt

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Die Verletzten wurden in Spitäler gebracht. Die Musiker waren am Samstag in Monaco aufgetreten und befanden sich auf dem Weg nach Holland. Bassist, Keyboarder und Klarinettist Miller, mehrfacher Grammy-Gewinner, hat im Laufe seiner Karriere mit Weltstars wie Miles Davis und Luther Vandross gespielt.