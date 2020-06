Tony-Awards: Musical-Komödie "Gentleman's Guide" ist Favorit

Die Musical-Komödie "A Gentleman's Guide to Love and Murder" geht bei den diesjährigen Tony Awards mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Mit zehn Nennungen verweist das Stück bei den begehrten US-amerikanischen Theater- und Musicalpreisen populäre Broadway-Produktionen wie "Bullets Over Broadway" oder "Rocky" auf die Plätze, die beide nicht für den Hauptpreis nominiert sind.

"A Gentleman's Guide to Love and Murder" wurde am Dienstag in New York mit Nominierungen in den Hauptkategorien bestes Musical, bester Regisseur und bester Hauptdarsteller bedacht. Die Bühnenfassung des Filmklassikers "Adel verpflichtet" erzählt von Monty Navarro, der sämtliche entfernte Verwandte eliminiert, um sich ein großes Erbe zu sichern.

Dicht hinter dem Favoriten um die begehrten Bühnenpreise liegt das Punk-Musical "Hedwig and the Angry Inch" mit acht Nominierungen, darunter für Hauptdarsteller und Serienstar Neil Patrick Harris ("How I met your mother"), der darin einen ostdeutschen Transsexuellen gibt. Zu einem Showdown zwischen Serienstars kommt es bei den Hauptdarstellern am Theater: Da sind neben Bryan Cranston (" Breaking Bad") als US-Präsident Lyndon Johnson in "All The Way" auch Chris O'Dowd ("The IT Crowd") für John Steinbecks Klassiker "Of Mice and Men" und Tony Shalhoub ("Monk") für " Act One" im Rennen.