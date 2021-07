Tom Odell hat endlich keine Angst mehr vor dem Monster im Kopf

Der wurde soeben auf Odells Album „Monsters“ veröffentlicht. Damit geht der britische Singer/Songwriter, der 2013 mit dem Hit „Another Love“ den Durchbruch schaffte, ein wenig von seinem nachdenklichen Piano-Stil ab und baut in einige Stücke elektronische, poppigere Elemente ein. Der Schlüsselsong „Monster“ ist deshalb darauf sowohl in der akustischen als auch in der mit Beats unterlegten Version zu hören.