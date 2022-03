Tom Cruise hebt wieder ab: "Top Gun: Maverick" hat Premiere in Cannes

Neben Filmkunst gibt es heuer in Cannes auch Kampfflugzeuge, Sonnenbrillen und Männersprüche: "Top Gun: Maverick", die Fortsetzung des 80er-Jahre-Blockbusters mit Tom Cruise, wird beim renommierten Filmfestival in Frankreich (17. bis 28. Mai) als Europapremiere präsentiert, berichten US-Branchenmedien. Die Weltpremiere soll es zuvor in den USA geben. In "Top Gun: Maverick" muss sich Pete "Maverick" Mitchell, gespielt wieder von Cruise, der Vergangenheit stellen.