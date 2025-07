Tiroler Festspiele Erl: Gelungene Verschränkung zweier Psychodramen

Obwohl die beiden Stoffe nicht nach Kombination schreien – in einem Fall: ein Herzog, der seine Frischvermählten widerwillig durch sein Gruselschloss führt, im anderen eine Frau am Telefon - gelingt dem deutschen Regisseur ein packender Opernabend. Er erzeugt mit großem Gespür auf eindringliche Personenführung eine unheimliche Psycho-Studie von Beziehungsdramen, in dem die Frau als Objekt steht. Dafür genügt ihm vorerst ein schwarzer Raum, anfänglich nur mit Spots beleuchtet, der sich nach dem imaginären Öffnen der nicht vorhandenen sieben Türen immer mehr zu einem einzigen, unheimlichen großen Saal (Bühne: Monika Korpa) mit Bildern des Gesehenen und einem Kaminfeuer erweitert. Wobei zuletzt die drei verflossenen Frauen, die schon zuvor stets in eigenwilligen Posen zu sehen sind, alle gleich mit einem zuckerrosa Kleid gewandet, hervortreten und Judith sich das gleiche Kleid anzieht und schicksalergeben in die Reihe stellt.

Zum Ereignis wird der Abend, eine Koproduktion mit mit dem Maggio Musicale Fiorentino, auch durch die fabelhaften, spielfreudigen Protagonisten: Florian Boesch kein Unhold, sondern ein ruhiger fast weicher, zwanghafter Frauenmörder, der mit seinem wunderbar runden, raumfüllenden Bariton aber auch mit Zartheit den Blaubart singt. Ganz anders ist Christel Loetzsch mit rundem, schönem Mezzo eine Judith, die alle Gefühlssphären, von liebend anhänglich, über bockig bis hysterisch gewalttätig durchmacht.