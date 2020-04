Tipps für die Osterfeiertage

Mörderische Advokaten

In „How to Get Away With Murder“ – einer Netflix-Krimi Serie von Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy), mit Viola Davis (The Help) in der Hauptrolle – gibt die Strafverteidigerin Annalise Keating in ihrer zweiten Tätigkeit als Universitätsdozentin fünf Studenten die Chance, Teil ihres Teams zu werden. Dabei werden die Fünf auch in private Angelegenheiten ihrer Chefin verwickelt, bis diese nicht nur lernen Mörder vor Gericht zu verteidigen, sondern auch einen Mord vertuschen müssen. – Packende Serie, deren neue Folgen für Herbst angekündigt wurden. Sarah Zak