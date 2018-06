Time Warner, AT&T, Comcast, Fox, Disney: Neuvermessung der TV-Welt

Das Spielfeld ist also ganz neu aufgestellt – und viele Züge werden folgen. Dass das US-Gericht die Megafusion so anstands- und auflagenlos durchwinkt, wird die Zusammenlegungslawine noch beschleunigen, prognostizierte am Mittwoch etwa die New York Times.

Und es ging rasch: Die nächste Baustelle ist die Übernahme von 21st Century Fox, eines der renommiertesten Film- und TV-Studiokomplexes (und Teileigentümer u.a. von Sky). Disney (das u.a. unter dem einbrechenden Interesse für das Sportübertragungsflaggschiff ESPN leidet) hat ein Angebot in der Höhe von 52 Milliarden Dollar als Aktienpaket gestellt. Nun aber macht ein weiteres Telekomunternehmen dem Deal scharfe Konkurrenz: Der Internetanbieter Comcast, bereits im Besitz von NBC, will Disney überbieten – und hat 65 Milliarden für Fox geboten (und will in einem seperaten Deal auch den Rest von Sky aufkaufen).

Fox-Eigentümer Rupert Murdoch wird es freuen. Für die Kunden – in den USA; demnächst weltweit – wird es spannend.