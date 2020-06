Timberlake in Wien: Anspruchsvolle Partymusik

Es ist Partymusik, aber für eine jener Schöne-Leute-Partys, zu denen man sonst keine Einladung bekommt. Der Bass rührt in den Eingeweiden um, das Schlagzeug peitscht knackig in die tiefsten Windungen des Stammhirns. In den Video-Einspielungen stoßen die Getriebekolben, reiben sich die Zahnräder aneinander und tanzen Models in Unterwäsche.

Musikalisch zwirbelt Timberlake die Popgeschichte gleichsam von hinten auf: Er macht, mit einer leiwanden Big-Band, klassische Motown-Musik, die durch den pophistorischen Fleischwolf gedreht wurde. In den 70er-Bläser-Soul-Popsound ist alles hineinfaschiert, was folgte: Hip-Hop und Breitwand-Pop und ein bisschen Disco und ein bisschen Gospel.

Das funktioniert prächtig, Timberlake tanzt im schwarzen Anzug, amüsiert sich über die Alkohol-Freigabe ab 16 in Wien, ist so cool und kühl wie seine Musik.

Und begeistert das Publikum, das wiederum auch viel Geschick beweist: Denn so leicht ist es nicht, gleichzeitig zu tanzen, zu kreischen und das Konzert am Handybildschirm anzuschauen.