"No Yoghurt for the Dead" bei den Festwochen: Notizen übers Sterben

Es könnte das herzzerreißende Ende einer Geschichte sein. Der sterbende Vater hat für seine letzten Tage ein Notizbuch und einen Kuli verlangt. Er, der 40 Jahre Journalist war, will einen letzten Artikel schreiben, bevor er stirbt. Aber als der Sohn nach dem Tod des Vaters das Heftchen öffnet, steht da „nichts, was einem Buchstaben ähnelt.“

Der portugiesische Theatermacher Tiago Rodrigues macht aus diesem Ende einen Anfang. Er erzählt in „No Yoghurt for the Dead“, das am Mittwoch im Akademietheater bei den Festwochen Premiere hatte, vom Sterben seines Vaters. Joghurt, das mochte der früher gar nicht, erzählt er einmal in seinem Krankenbett. Aber nun ist die Frage „Natur“ oder „Nicht-Natur“ die einzige freie Wahl, die ihm geblieben ist.