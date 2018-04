Thirty Seconds To Mars live: Inhaltslose Publikums-Anmache

Was für ein Beginn beim Konzert von Thirty Seconds To Mars in der Wiener Stadthalle: Keine ganze Minute hat Frontmann Jared Leto gesungen und schon unterbricht er, stoppt den Song und beschimpft sein Publikum mit jenem Ausdruck, den Prince einst nach dem Wort „Sexy“ in einen Songtitel gehoben hat. Denn er will - jetzt und sofort -, dass alle hüpfen. Aber wie wär’s, wenn er uns erstmal einen Grund dafür gäbe?

Klar, Leto ist ein großartiger Schauspieler, hat einen hochverdienten Oscar daheim. Das allerdings - darauf besteht er ja so stur und bockig - darf nicht der Grund für seine Musiker-Erfolge sein. Also wo sind sie dann, die Töne, die Akkordkombinationen, die Textzeilen, die unter die Haut gehen, faszinieren und die geforderte Euphorie auslösen?

Sie werden nicht kommen. Die ganze Show lang nicht. Denn der Beginn ist symptomatisch für das, was Thirty Seconds To Mars machen: Inhaltsbefreite Publikums-Anmache, die in ihrer über fast zwei Stunden gespannten Penetranz bald langweilt und ermüdet. Und das gilt für fast alle Elemente des Gebotenen.