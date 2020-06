Theaterpreis Berlin für Sophie Rois

Rois studierte am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und übernahm bereits während ihrer Ausbildung kleinere Rollen an verschiedenen Wiener Bühnen. Nach dem Umzug nach Berlin trat sie ab Mitte der 80er Jahre am Renaissance- und am Schillertheater sowie an der Freien Volksbühne auf. 1992 holte Frank Castorf sie an die Berliner Volksbühne.



Die im oberösterreichischen Ottensheim geborene Schauspielerin gehört seit 1993 dem Ensemble der Volksbühne an. Sie gastierte auch immer wieder am Burgtheater oder bei den Wiener Festwochen. 1998 spielte sie bei den Salzburger Festspielen die Buhlschaft im "Jedermann". Am Theater arbeitete Rois mit Regisseuren wie Rene Pollesch, Christoph Schlingensief, Christoph Marthaler, Herbert Fritsch und Luc Bondy zusammen. Sie drehte auch zahlreiche Filme. Im Vorjahr wurde Sophie Rois für ihre Rolle in Tom Tykwers Beziehungsdrama "Drei" mit der Goldenen Lola als beste Schauspielerin geehrt.