Theatermacher Ludvik Kavin 81-jährig gestorben

Theaterregisseur Ludvik Kavin, Gründer des "Theater Brett" in Wien, ist am Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte das Wiener TheaterArche am Samstag mit. Bis zuletzt leitete Kavin die Freie Gruppe Theater Brett - Compagnie Brettschneider, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau Nika Brettschneider nach ihrer Flucht aus der damaligen Tschechoslowakei im Jahr 1978 gegründet hatte. 1984 eröffneten beide das "Theater Brett" in Wien-Mariahilf.