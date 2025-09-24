Grazer Publikumsliebling Ernst Prassel 78-jährig verstorben

Das Schauspielhaus Graz trauert um einen Grazer Publikumsliebling: Kammerschauspieler Ernst Prassel ist im Alter von 78 Jahren verstorben, informierte das Schauspielhaus am Mittwoch und bestätigte damit eine Meldung der Kleinen Zeitung. Der vielseitige Mime hat von 1972 bis 2008 am Schauspielhaus gewirkt. Als untreuer Giovanni in Dario Fos und Franca Rames "Offene Zweierbeziehung" hat er steirische Theatergeschichte geschrieben, betonte das Schauspielhaus.

"Über drei Jahrzehnte war er eine der prägenden Stimmen und Gesichter unseres Hauses, ein Schauspieler von unvergleichlicher Wärme, Witz und Hingabe", würdigte das Schauspielhaus den Verstorbenen. Insbesondere wurde seine Rolle in dem Zweipersonenstück "Offene Zweierbeziehung" hervorgehoben. Was als kleine Inszenierung auf der Probebühne des Grazer Schauspielhauses begann, wurde zu einem absoluten Dauerbrenner und endete erst nach 15 Jahren und 338 Vorstellungen mit Prassel in einer der beiden Hauptrollen.