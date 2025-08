Nestroy, man hat das schon erlebt, kann man auf verschiedenste Art theatralisch verordnen - und natürlich auch einnehmen: Als bissige Persiflage aufs heutige Personal, als hochkulinarisches Sprachvergnügen, das seine pfeffrige Schärfe in kunstvollen Wortpirouetten umspielt, als zutiefst österreichisches Welttheater.

Oder auch als niederschwelliges Unterhaltungsangebot, das für sich selbst und von sich selbst spricht, wie in Stockerau - und aus dem das Publikum mitnehmen kann, was es gern will. Die Gesellschaftssatire ist hier in heiter-sommerliche Wortwatte verpackt, es geht ebensoviel um die Liebes- und Verkleidungswirren wie um die Brutalität, mit der die Gesellschaft das Andersartige ausspuckt.