Ruth Klügers "Weiter leben" als Theaterstück: Eine Kindheit unter Mördern

Am 27. Jänner 1945 wurden die letzten Überlebenden aus den Konzentrationslagern Auschwitz und Auschwitz-Birkenau befreit. Am Abend des internationalen Gedenktags an die Opfer des Holocaust brachte das Junge Theater Wien eine dramatisierte Fassung von Ruth Klügers epochaler Autobiografie „Weiter leben. Eine Jugend“ (Bühnenfassung: Peter Belcher und Hubertus Zorell) im Schloss Neugebäude zur Premiere.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ISKRA

Klügers 1992 erschienene Erinnerungen an die nationalsozialistischen Verbrechen sind in einer Zeit stetig anwachsenden Antisemitismus nicht hoch genug einzuschätzen. Nika Marie Sommereggers Regie ist völlig auf den Text konzentriert. Auf einer schwarzen Bühne prangt eine Tafel mit geometrischen Figuren. Das genügt den beiden Schauspielerinnen, Linnea Jonasson und Katharina Pajenk, um in 55 Minuten in die Welt der 1931 in Wien geborenen Arzttochter zu führen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ISKRA

Ohne Pathos schildern sie, wie ein wohlbehütetes Kind mit dem Unsäglichen konfrontiert wird. „Der Tod, nicht Sex war das Geheimnis, worüber die Erwachsenen tuschelten, wovon man gern mehr gehört hätte“, so beginnt Klüger ihre Erinnerungen. Das Stück startet mit Zeilen aus dem „Dollfuß-Lied“. In wenigen Szenen wird vorgeführt, wie die Idylle des umsorgten Kindes in Grauen umschlägt, bis sie mit ihrer Mutter ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht wird.