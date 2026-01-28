Kultur

Ruth Klügers "Weiter leben" als Theaterstück: Eine Kindheit unter Mördern

Ruth Klügers "Weiter leben" als Theaterstück: Eine Kindheit unter Mördern
Das Junge Theater Wien zeigt „Weiter leben“ von Ruth Klüger.
Von Susanne Zobl
28.01.26, 16:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am 27. Jänner 1945 wurden die letzten Überlebenden aus den Konzentrationslagern Auschwitz und Auschwitz-Birkenau befreit. Am Abend des internationalen Gedenktags an die Opfer des Holocaust brachte das Junge Theater Wien eine dramatisierte Fassung von Ruth Klügers epochaler Autobiografie „Weiter leben. Eine Jugend“ (Bühnenfassung: Peter Belcher und Hubertus Zorell) im Schloss Neugebäude zur Premiere.

46-222084831

Klügers 1992 erschienene Erinnerungen an die nationalsozialistischen Verbrechen sind in einer Zeit stetig anwachsenden Antisemitismus nicht hoch genug einzuschätzen. Nika Marie Sommereggers Regie ist völlig auf den Text konzentriert. Auf einer schwarzen Bühne prangt eine Tafel mit geometrischen Figuren. Das genügt den beiden Schauspielerinnen, Linnea Jonasson und Katharina Pajenk, um in 55 Minuten in die Welt der 1931 in Wien geborenen Arzttochter zu führen.

46-222084829

Ohne Pathos schildern sie, wie ein wohlbehütetes Kind mit dem Unsäglichen konfrontiert wird. „Der Tod, nicht Sex war das Geheimnis, worüber die Erwachsenen tuschelten, wovon man gern mehr gehört hätte“, so beginnt Klüger ihre Erinnerungen. Das Stück startet mit Zeilen aus dem „Dollfuß-Lied“. In wenigen Szenen wird vorgeführt, wie die Idylle des umsorgten Kindes in Grauen umschlägt, bis sie mit ihrer Mutter ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht wird.

Ein Chor

Am eindrucksvollsten sind jene Szenen, in denen die Schauspielerinnen im Duett sprechen. Da wirken diese zwei Stimmen wie ein Chor. Eindrücklich berichten sie von der Ausgrenzung in der Schule, das Aufbegehren gegen die Mutter im Konzentrationslager, die Lastwagen, die Leichenberge transportieren, und der Frage nach dem wie Weiterleben. Die Klarinettistin Anja Kerbitz macht die Beklemmung mit eigenen Improvisationen spürbar. Viel Applaus für diesen denkwürdigen Abend (ab 16), der in den Wiener Außenbezirken gezeigt wird. Susanne Zobl

Mehr zum Thema

Kritik Bühne
kurier.at  | 

Kommentare